كارمن سليمان بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة كارمن سليمان جمهورها بصور جديدة، من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "كارمن" خلال الصور بإطلالة ناعمة وأنيقة، مرتدية فستان طويل، ونالت الصور إعجاب الجمهور. جدير بالذكر أن كارمن سليمان غنت في رمضان الماضي تتر مسلسل "حكايتي" بطولة الفنانة ياسمين صبري، من كلمات نادر عبدالله، ألحان وتوزيع خالد عز.

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