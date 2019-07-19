ليالي الصيفية| رانيا يوسف مع بناتها وأمير كرارة في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

سارة نخلة

شاركت الفنانة سارة نخلة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها في أحد الأماكن بإسطنبول التركية

ناردين فرج

حرصت الفنانة والإعلامية ناردين فرج على أن تقضي إجازتها الصيفية في دولة الرتبغال، ونشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

محمد عز

ونشر الفنان محمد عز، صورة له من إجازته الصفية التي يقضيها في الإسكندرية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها "إسكندرية وجمالها".

كارلا حداد

ونشرت الفنانة كارلا حداد، صور لها من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

عمر السعيد

Advertisements

نشر الفنان عمر السعيد، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر فيها السعيد في إسبانيا.

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية مع زوجته،وظهرا فيها على البحر.

نرمين ماهر

وشاركت الفنانة نرمين ماهر، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في إيطاليا، وظهرت أمام كاتدرائية ميلان.

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة جديدة لها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية مع زوجها الفنان محمد رشاد.

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر فيها كرارة في حمام السباحة.

رانيا يوسف مع بناتها

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، وظهرت فيها مع بناتها ياسمين ونانسي.