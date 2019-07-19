"سيلفي" ابنة هيفاء وهبي وأحمد داوود صحبة عائلته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، تجلس فيها على "الأسفلت".

أحمد داوود

نشر الفنان أحمد داوود، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدي، ونجليهما.

حسن الشافعي

نشر الموزع الموسيقي حسن الشافعي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته.

زينب نصر

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

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عابد فهد

نشر الفنان اللبناني عابد فهد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بعائلته، وزوجته الإعلامية اللبنانية زينة يازجي.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض أنيق.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

إيمي زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بصحبة خطيبها.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.