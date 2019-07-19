أحمد حلمي و"الحلفاوي" وسميحة أيوب في عزاء زوجة رشوان توفيق- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير- أحمد النجار:

تلقى الفنان رشوان توفيق، العزاء في زوجته أميمة حسن، مساء الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء، منهم: الفنان أحمد حلمي، والمنتج محمد مختار، ومحمود الحديني، وأشرف زكي، والفنانة رجاء حسين، وسميحة أيوب، وسميرة عبدالعزيز وأحمد عبدالعزيز، ونبيل الحلفاوي وهادي الجيار، وأنعام سالوسة، وأشرف زكي، وعبدالرحمن أبو زهرة، ودلال عبدالعزيز، وميرفت أمين".

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وظهر رشوان، في حالة حزن شديدة منذ بدء العزاء.

وتوفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، استمر لثلاث سنوات.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق في البكاء، أثناء تشييع جثمان زوجته، حزنًا عليها، حيث تزوجها منذ عام 1957، وأنجب خلالها 3 أبناء.