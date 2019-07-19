محمد علي رزق عن فرحه: "من يومها وأنا بعيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع زوجته المذيعة سارة فهيم.

وكتب رزق في تعليقه على الصورة التي ظهرت فيها سارة تبكي: "آخر مرة سارة تعيط، من يومها وأنا بعيط".

واحتفل الفنان محمد على رزق بحفل زفافه على المذيعة سارة فهيم، في شهر يوليو الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط الأهل والأصدقاء.