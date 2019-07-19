تراند اليوم : ممثل يكشف مفاجأة بشأن الفنانة المغربية المتهمة بـ"الزنا" مع مخرج شهير...

المعلومات كشف عنها الممثل المغربي محمد الشوبي حيث نشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة للممثلة المغربية نجاة الوافي أرفقها بتدوينة كتب فيها “بعد ما تأكد أنه لديك سرطان عنق الرحم وزوجك امتنع عن الوقوف معك لتخلفه كرجل أعمال يؤمن بـ “الصرف” أي المال، ولا يمكنك أن تقيمي علاقة مع أحد بطبعك وبأخلاقك”.
وأضاف الشوبي الذي يعتبر من الفنانين المقربين للوافي،”أساندك أختي نجاة الوافي فيما وضعوه خسة القوم من تشهير وتشويه لك خصوصا، وأن ضبط حالة الزنى في القانون المغربي تتطلب مسطرة خاصة تعمل بها الضابطة القضائية والتي لم تثبت في حالة الضبط المفتعلة من طرف المداهمين للمنزل” بحسب موقع "أشكاين"
حديث الشوبي عن إصابة الوافي بمرض السرطان برحمها وأن زوجها تخلى عنها بعد مرضها، أثار موجة جديدة من التعاطف الواسع مع الممثلة حيث اعتبر النشطاء أن الممثلة تعرضت لوابل من الاحكام المسبقة، وانه إذا تبين فعلا إصابتها بسرطان الرحم فإن الاتهامات التي وجهت لها ستكون غير صحيحة ” حسب تعبيرهم
جدير بالذكر أن الممثلة المغربية نجاة الوافي تم توقيفها على خلفية ضبطها رفقة المخرج سعيد خلاف في شقته بمدينة الدار البيضاء في الأسابيع الفارطة بتهمة الخيانة الزوجية، حيث لا تزال قضيتهم لدى السلطات الأمنية التي تجري تحقيقاتها على هواتفهم النقالة بعدما أمر قاضي التحقيق بإرجاع الملف للشرطة قصد التحقيق في الأجهزة الإليكترونية التي تم حجزهما لديهم.