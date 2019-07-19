قبل دنيا سمير غانم.. منير والهضبة ضمن نجوم أحيوا البطولات الرياضية

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم ، لإحياء فاعليات ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 قبل انطلاق مباراة النهائي المرتقب بين الجزائر والسنغال، يوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وتقوم غانم بأداء اغنية، أعدت خصيصًا لحفل ختام البطولة بعنوان "وادينا النهاردة" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، ومهندس صوت بيشوي مجدي.

نانسي عجرم

في بطولة كأس العالم 2010 المقامة في

جنوب إفريقيا شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المطرب الأمريكي إيكون في غناء أغنية "شجع بعلمك".

هشام عباس

الفنان هشام عباس قدم أغنية "أرض الشمس" في افتتاح بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت في مصر بـ 1999 كما شارك أيضًا بأغنية الافتتاح ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 والتي تسمى بـ "بطولتنا".

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حكيم

شارك الفنان حكيم في أغنية افتتاح كأس الامم الإفريقية 2019، بعنوان "متجمعين" برفقة الفنان النيجيري فيمي كوتيه الذي قام بالغناء باللغة الإنجليزية، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بالأغنية

عمرو دياب

في افتتاح دورة الألعاب الإفريقية 1991 التي أقيمت في مصر غنى "الهضبة" عمرو دياب أغنية "إفريقيا .. بالحب اتجمعنا" والتي أعاد توزيعها هذا العام قبل بطولة 2019.

محمد منير

في ختام بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط في عام 1993 التي أقيمت في فرنسا، وأخذ يشدو أغنية "وسط الدايرة".