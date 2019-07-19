طرح الفنان على الحجار أغنية جديدة بعنوان "اتفقنا" على صفحته بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" والأغنية من كلمات سالم الشهبانى وتوزيع أحمد علي الحجار وألحان هيثم توفيق ومن المنتظر أن يتم طرحها ضمن ألبومه الجديد "لو عايز" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة. توفيق ومن المنتظر أن يتم طرحها ضمن ألبومه الجديد "لو عايز" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة. وحققت الأغنية آلاف التعليقات علي الصفحة الشخصية الخاصة بالفنان علي الحجار لتهنئته بالأغنية وجودتها والإشادة بها وباختياراته. كما طرح الحجار مؤخرا أغنية بعنوان "ليه الطريق" وهي من كلمات مايكل عادل وألحان شادى مؤنس، وتوزيع رفيق عدلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر جمهور علي الحجار يهنئه علي اختيار أغنية اتفقنا لألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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