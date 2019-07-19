23 يوليو.. تكريم سمية الخشاب بمهرجان سينما الشاطيء



تستعد الفنانة سمية الخشاب للسفر إلى المغرب يوم الاثنين لحضور تكريمها بمهرجان سينما الشاطيء يوم 23 يوليو ، والمهرجان يرأسه المخرج عبد الواحد مجاهد.

يذكر أن سمية الخشاب انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا"، وهي من كلمات حسن محمد وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري. يوليو ، والمهرجان يرأسه المخرج عبد الواحد مجاهد.يذكر أن سمية الخشاب انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا"، وهي من كلمات حسن محمد وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

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