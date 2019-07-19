فيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنية بحبه من ألبومه الجديد

طرحت شركة "ناي" للإنتاج الموسيقي برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديد "بحبه" من ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكشف عمرو دياب أمس عن غلاف واسم ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "أنا غير".

أغنية "أنا غير" التى تحمل اسم الألبوم من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وكشف عمرو دياب أمس عن غلاف واسم ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "أنا غير".أغنية "أنا غير" التى تحمل اسم الألبوم من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

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