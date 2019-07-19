أغسطس المقبل.. مؤتمر صحفي لمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان في دورته الـ16 هذا العام، بداية أغسطس المقبل، بفندق فلسطين المنتزه الإسكندرية، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك لإعلان تفاصيل المهرجان هذا العام.

يدير المؤتمر المهندس عوف همام، رئيس المهرجان، والشاعر عماد حسن، أمين عام المهرجان، والموسيقار إيهاب عبد السلام، عضو لجنة التحكيم بالمهرجان. المقبل، بفندق فلسطين المنتزه الإسكندرية، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك لإعلان تفاصيل المهرجان هذا العام.يدير المؤتمر المهندس عوف همام، رئيس المهرجان، والشاعر عماد حسن، أمين عام المهرجان، والموسيقار إيهاب عبد السلام، عضو لجنة التحكيم بالمهرجان.

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