الأربعاء.. صناع الفيل الأزرق يحتفلون بانطلاق الجزء الثاني

يحتفل صناع فيلم الفيل الأزرق بعرض خاص في حضور مجموعة كبيرة من النقاد والصحفيين والقنوات الفضائية يوم الأربعاء القادم في أحد السينمات الكبري بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويعود الفيلم المصري «الفيل الأزرق» بجزءه الثاني إلى صالات العرض الإماراتية والخليجية يوم الخميس 25 من يوليو الجاري، ليخوض مبكراً سباق موسم عيدالأضحى السينمائي.

الفيلم الذي يقود بطولته النجم كريم عبد العزيز، النجمة نيللي كريم، وينضم إليهم في هذا الجزء النجمة هند صبري بالإضافة إلى النجم إياد نصار كضيف شرف ليجسد شخصية مهمة فى الأحداث، كما يضم أيضاً النجمة شرين رضا، تارا عماد و أحمد

خالد صالح الذي يقدم دوراً مميزاً، وكتب قصة الفيلم أحمد مراد، والإخراج لمروان حامد ومن إنتاج شركة «سينرجي».

ويُعد الجزء الأول واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، وحصد أكثرمن 35 مليون جنيه في دورالعرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

Advertisements

قدم الجزء الأول قصة الدكتور يحيى الذي عاد بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى وظيفته في مستشفى

العباسية للصحةالنفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل يحيى صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ثم يجد نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه، أو ما تبقى منها.

وتدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، إذ يتزوج الدكتور يحيى، الذي يجسد شخصيته النجم كريم عبد العزيز،من لبني، وتقوم بدورها النجمة نيللي كريم، ويستدعى إلى قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ويستعين يحيى بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرةعلى الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يبدأ عرض الفيلم في صالات السينما الإماراتية و الخليجية بالتزامن مع عرضه في جمهورية مصر العربية يوم الخميس المقبل.