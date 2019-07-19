في أقل من 24 ساعة.. 4 ملايين مشاهدة لكليب محمد رمضان وسعد المجرد



نجح فيديو كليب أغنية "إنساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد في تجاوز حاجز الـ 4 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، بعد طرحه أمس الأربعاء وتصدره تريند رقم 1 على "يوتيوب". أمس الأربعاء وتصدره تريند رقم 1 على "يوتيوب". يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد. من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

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