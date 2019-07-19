نشرت الفنانة مى عمر على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور "إنستجرام" مجموعة من الصور برفقة زوجها محمد سامى يظهرون خلالها فى حالة من البهجة والحب على أحد الشواطئ. والحب على أحد الشواطئ. وحرصت مى على مداعبة محمد سامي في الصور التي التقطتها أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى برفقة زوجها وأبنائهم.

يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" هو آخر أعمال الفنانة مى عمر وشاركت في بطولته مع النجم أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجى المقدم وهادى الجيار وكريم عفيفى وإدوارد وهبة مجدى. الشمالى برفقة زوجها وأبنائهم.يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" هو آخر أعمال الفنانة مى عمر وشاركت في بطولته مع النجم أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجى المقدم وهادى الجيار وكريم عفيفى وإدوارد وهبة مجدى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر ومحمد سامي في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.