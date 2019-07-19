مي عمر ومحمد سامي في الساحل الشمالي

نشرت الفنانة مى عمر على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور "إنستجرام" مجموعة من الصور برفقة زوجها محمد سامى يظهرون خلالها فى حالة من البهجةوالحب على أحد الشواطئ.
وحرصت مى على مداعبة محمد سامي في الصور التي التقطتها أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى الساحلالشمالى برفقة زوجها وأبنائهم.
يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" هو آخر أعمال الفنانة مى عمر وشاركت في بطولته مع النجم أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجى المقدم وهادى الجيار وكريم عفيفى وإدوارد وهبة مجدى.
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