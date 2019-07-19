بعد مشاركته محمد رمضان في كليب" إنساى".. معلومات لا تعرفها عن سعد لمجرد

أثار الفنان المغربي سعد لمجرد، جدلًا واسعًا وتصدر مؤشرات البحث علي موقع "جوجل"، بعد إعلان مشاركته مع الفنان المصري محمد رمضان في كليب أغنيته الجديدة "إنساى" أمس عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولاقت نجاحًا كبيرًا منذ طرحة حقق مشاهدة مليون ونصف

أزمة سعد لمجرد..

ومر خلال الفترة الماضية، الفنان المغربي، سعد لمجرد، بأكثر من أزمة تصدرت عناوين الأخبار بعد أن أوردت عدة مواقع عالمية ومحلية في المغرب نبأ اعتقال لمجرد في فرنسا لاتهامه بالاعتداء الجنسي، وهو الخبر الذي نفته والدته الفنانة نزهة الركراكي لوسائل الإعلام المحلية، وأكدت أنه "شائعة".

وتستعرض "بوابة الوفد"، أبرز معلومات عن لمجرد، والذي يشارك

- والده الفنان البشير عبدو، ووالدته الفنانة نزهة الركراكي.

- منذ الصغر وهو يجيد الغناء والعزف على البيانو، وهو ما أهله للإلتحاق بمعهد الموسيقى في المغرب.

- سافر إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لإستكمال دراسته، وعاش بها 10 سنوات.

- في 2007، شارك ببرنامج اكتشاف المواهب اللبناني "سوبر ستار"، وفاز بالمركز الثاني.

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- غاب لمجرد عن الساحة الفنية لمدة عامين، ليعود بعدها متألقًا في عدد من الأغاني المنفردة التي حققت نجاحات كبيرة.

- حققت أغانيه في ذات الوقت،

ملايين المشاهدات، ويعتبر من أكثر المطربين العرب، الذين حققت أغانيهم نسب مشاهدة عالية، أبرزها "إنت معلم"، والتي قاربت مشاهداتها 660 مليون مشاهدة، وأغنية "غلطانة" التي تجاوزت 208 مليون مشاهدة.

- تزوج لمجرد في سن صغيرة أثناء إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهما انفصلا منذ سنوات.

- حصد لمجرد عددًا من الجوائز أثناء مسيرته الفنية، أبرزها "الموريكس دور"، وجائزة الموسيقى العربية بالمغرب.

- في عام 2012، شارك في بطولة المسلسل المغربي "أحلام نسيم".

- اتهم لمجرد أكثر من مرة بالتحرش، حين اتهمته فتاة أمريكية بالاعتداء الجنسي عليها في فبراير 2010، ليسجن في مارس من نفس العام، ويخرج بعدها بكفالة. وفي أكتوبر 2016، واجه "لمجرد" نفس الاتهام، ولكن هذه المرة بفرنسا، بعدما اتهمته فتاة فرنسية من أصل مغربي بضربها والاعتداء عليها، وسجن بعدها لمدة 6 أشهر، ليتم إطلاق سراحه بعدها بشكل مشروط.​