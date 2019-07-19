ترامب: أسقطنا طائرة إيرانية في مضيق هرمز

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 12:51 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، أن بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.

وكشف ترمب أن الطائرة الإيرانية المسيرة هددت البارجة الأميركية باقترابها منها مسافة ألف ياردة في هرمز.

وقال ”هذا هو الأحدث في سلسلة من الاستفزازات والأعمال العدائية من إيران ضد سفن في المياه الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بحق الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا ومصالحنا“.

وتابع قائلا ”تم تدمير الطائرة المسيرة على الفور“ دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الخميس إن السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، وهي سفينة حربية برمائية هجومية، اتخذت ”إجراء دفاعيا“ ضد طائرة مسيرة بعدما اقتربت ”إلى مدى يشكل تهديدا“ في مضيق هرمز. لكن البيان لم يذكر جنسية الطائرة.