آسر ياسين يحصل على وشم جديد ويتعرض للهجوم.. وفنان يدافع عنه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري آسر ياسين جمهوره بصورة حديثة له، ظهر فيها أثناء جلسة للحصول على وشم جديد.

الفنان المصري أرفق الصورة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “وشمي ‏الجديد، لقد كان فارسًا عظيمًا، وهو محفورٌ على قلبي”.‏

آسر عاد ونشر صورة للوشم والذي حمل اسم “فؤاد”، وهو اسم جده الراحل، وعلق على الصورة بقوله: “إلى فؤاد، ارقد في سلام يا جدّي”.‏

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عدد كبير من جمهور الفنان المصري انتقدوا رسمه لوشم، مؤكدين أن ذلك يخالف لتعاليم الدين، وهو ما دفع الفنان عباس أبو الحسن للدفاع عنه.

عباس كتب: ” متأكد أن هيطلعلك 100 فتاي وفتاية، ما يصدقوا يقولولك حرام وليه كده، وهما أصلًا ما يعرفوش غير الفاتحة والصمد بالعافية، إنه ‏الشعب الخلوق، المتدين، الوسطي، اللي بيموت في الشكليات لكن بيشجع وردة”.‏

وكان الفنان المصري آسر ياسين قد شارك جمهوره من قبل في صورة له مع جده فؤاد ياسين الذي شارك في حرب أكتوبر.

آسر نشر الصورة بمناسبة الذكرى الـ 44 لحرب أكتوبر، وعلق عبر «أنستجرام»، وكتب: «بمناسبة حرب أكتوبر أحب أقول لكل بطل شارك في الحرب وأولهم جدي فؤاد ياسين شكرا».