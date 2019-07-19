وفاة ابنة الفنان حسن عابدين

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن المخرج المصري عمرو عابدين وفاة ابنة عمه الفنان المصري الراحل حسن عابدين.
وكتب المخرج عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: « البقاء لله وحده، هبة ابنة عمي الفنان حسن عابدين في رحمة الله».
يذكر أن الفنان الراحل حسن عابدين ولد فى محافظة بنى سويف بتاريخ 21 أكتوبر 1931 وتوفى 5 نوفمبر 1989 وهو من الممثلين المخضرمين، مثّل أدواراً مميزة فى السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلاً تليفزيونياً، قام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة فى وقتها ومن بينها مسلسل الشهير «أهلاً بالسكان»، بالإضافة إلى عمله فى سهرات تليفزيونية.
وشارك في عدة أعمال متميزة وفى مسرحيات رائعة مثل دوره فى مسرحية «عش المجاني»ن ودوره فى مسرحية «على الرصيف» مع الفنانة سهير البابلى وكذلك له أدوار جميلة فى السينما، وكان مشواره حافلاً رغم قصره، بدأ فى المسرح العسكرى عندما كان متطوعاً فى الجيش.
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