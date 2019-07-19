الفنانة نانسي عجرم تتألق خلال حفلها في قبرص

حفلات الصيف العربية هي الأكثر انتظارًا لعشاق السفر إلى قبرص، خاصة بحفلاتها التي تقدّم أهم نجوم العالم العربي، وكانت ليلة ١٣ يوليو ليلة للذاكرة مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي ظهرت بسحرٍ برّاق.
وأطلّت عجرم مع أغنية "معقول الغرام" التي سرعان ما أشعلت قلوب الحاضرين، لتنتقل بعدها لأداء "بدنا نولّع الجو" لتصف الأغنية حالة الحضور، وبعدها غنّت "يا بنات" التي دفعت بنانسي بمناداة كل البنات الحاضرات من أصغرهن حتى عمر الـ١٥ تقريبًا للصعود على المسرح.
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