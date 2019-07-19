"لقاء الخميسي تضع صوتها على شارة فيلم "الفارس والأمیرة

القاهرة - لايف ستايل
انتهت الفنانة لقاء الخميسي من تسجيل تتر نهاية فیلم الرسوم المتحركة المصري الطویل الأول "الفارس والأمیرة"، المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الدورة الثالثة التي تنعقد في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل، على أن يطرح تجاريا في دور العرض أكتوبر المقبل.
أحداث الفیلم، مستوحاة من قصة تاریخیة حقیقیة، جرت في القرن السابع المیلادي، تدور حول شخصیة محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان یقوم به القراصنة من عملیات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفین في عرض البحر، فقرر ترك مدینته البصرة والذهاب في مغامرة مثیرة، ذات طابع خیالي، مع صدیق عمره زید، وُمعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان یتقاسم مع القراصنة ما یحصلون علیه من غنائم وسبایا.
الفیلم سیناریو وإخراج بشیر الدیك، ورسم شخصياته فنان الكاریكاتیر الراحل مصطفى حسین، ويشارك بالأداء الصوتي في الفيلم عدد من كبار الممثلین المصریین، أبرزهم، محمد هنیدي، ومدحت صالح، ودنیا سمیرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلین سعید صالح وأمینة رزق.
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