ريا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها الثامن بهذه الطريقة

احتفلت الإعلامية ريا أبي راشد، بعيد زواجها الثامن من زوجها رجل الأعمال الإيطالي فاليريو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام".
وكشفت "ريا"، عن مجموعة من الصور الجديدة تنشر لأول مرة من حفل زفافها، وعلقت عليها قائلة: "بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم أنشرها من قبل من عرسي في روما".
وتزوجت ريا أبي راشد عام 2011، من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016، واختارت لها اسم "لولا".
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