شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة ينقذ رشوان توفيق من السقوط فى عزاء زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان رشوان توفيق، لاختلال توازنه أثناء تلقيه عزاء زوجته، وسارع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ليسانده قبل سقوطه وطلب منه الجلوس علي مقعده، وذلك نتيجة لحزنه على فراق شريكة حياته وإرهاقه أثناء تلقيه العزاء.

وحرص عدد من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء للفنان رشوان توفيق في وفاة زوجته، ومنهم: الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان عزت العلايلي، الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان أحمد عبد العزيز، هادي الجيار، المخرج محمد فاضل، المخرج خالد جلال، المخرج عمرو محمود ياسين، الفنان أحمد ماهر، الفنان أحمد شاكر، الاعلامي اسامة كمال عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، الفنان أحمد حلاوة، الفنان ايهاب فهمي، الفنان سامح الصريطي، فتوح احمد، نهال عنبر، هند عاكف، طارق الابياري، حنان شوقي

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كما حضرت عدد من الفنانات منهم الفنانة سميحة أيوب، ميرفت امين، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة انعام سالوسة، الفنانة سميرة عبد العزيز، المخرجة انعام محمد علي، مي نور الشريف.

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق شيع جثمان زوجته من مسجد السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضى، والتى توفيت بعد صراع مع المرض، وشارك فى تشييع الجثمان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمخرج مجدى أبو عميرة وشقيقه المخرج شكرى أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعدد من أهل الراحلة وأصدقاء ابنتها الإعلامية هبة رشوان.

يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.