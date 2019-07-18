مهرجان جرش بالأردن.. الثقافة والفنون تمتزجان بالتاريخ

انطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ34، الخميس، والذي يعد أبرز حدث سنوي بالأردن، تمتزج فيه الثقافة والفنون بالآثار والتاريخ.

ويُقام المهرجان الذي تأسس عام 1983، في مدينة جرش الأثرية الواقعة على بعد 42 كيلومتراً من العاصمة عمان، ويتميز بإحياء الفنون الفلكلورية الأردنية ومزجها بالمواهب الشابة الجديدة.

كما يجذب في كل عام كبار الفنانين والمثقفين والشعراء من مختلف الدول العربية، ليقدموا حفلات غنائية ويشاركوا في الندوات والأمسيات وورش العمل المتخصصة.

وقال محمد أبورمان، وزير الثقافة الأردني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، في كلمة الافتتاح: "هنا في جرش، وقف عمالقة الفن العربي والعالمي، وأدت الفرق المعروفة معزوفاتها، وقُدمت عروض خلابة، وجاء الشعراء والأدباء والمثقفون والسياسيون ليشهدوا هذا الحدث الثقافي العالمي، ليمتزج جمال الآثار وإرثها العظيم بالفن والثقافة والأدب".

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وأضاف: "حرص أعضاء اللجنة العليا للمهرجان على أن تحتضن دورة هذا العام فعاليات تعكس الثقافة الأردنية بألوانها المتنوعة، لنحتفي بشبابنا وروادنا، ونستقبل قامات فنية وأدبية وثقافية، عربية وعالمية، لتشارك نجومنا من الفنانين والأدباء والمثقفين الأردنيين إضاءة قناديل الفرح والمحبة والأمن والسلام في هذه التظاهرة الحضارية في جرش".

ومن بين المغنين العرب المشاركين في المهرجان هذا العام، المصري محمد منير، واللبناني مارسيل خليفة، والفلسطيني محمد عساف، والتونسية صوفيا صادق.

ومن المغنين الأردنيين عمر العبد اللات، ونداء شرارة، وديانا كرزون، ومكادي نحاس، وكارولين ماضي، وزين عوض، وجهاد سركيس، وسعد أبوتايه.

وتستمر أنشطة وفعاليات المهرجان حتى 28 يوليو/تموز، على المسرحين الشمالي والجنوبي، وشارع الأعمدة، وقاعة البلدية في جرش، والمركز الثقافي الملكي بالعاصمة، واتحاد الكتاب الأردنيين.

حضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء عمر الرزاز، ونقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، وعدد من السفراء والدبلوماسيين والفنانين والكتاب.

وشمل الحفل فقرات فنية من بينها أوبريت "هنا رغدان"، من كلمات الشاعر حيدر محمود، وألحان محمد واصف، وغناء نتالي سمعان ويزن الصباغ.