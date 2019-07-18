فيلم "الحقيقة" يفتتح مهرجان فينيسيا السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح فيلم "الحقيقة" للمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا، مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يستمر في الفترة ما بين 28 أغسطس/آب و7 سبتمبر/أيلول.

ويدور الفيلم حول أيقونة السينما الفرنسية كاترين دينوف التي تلعب دور مغنية بالسينما الفرنسية تخوض مواجهات مع ابنتها، التي تؤدي دورها الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، حول نشر مذكراتها.

وقال ألبرتو باربيرا مدير المهرجان، في بيان، الخميس: "بالنسبة إلى أول فيلم يقوم بإخراجه خارج بلاده، حظي كوري إيدا بشرف العمل مع اثنتين من أقطاب السينما الفرنسية".

وتستضيف مدينة البندقية الإيطالية أقدم مهرجان سينمائي في العالم على الإطلاق، الذي أنشئ عام 1932، ويعد جزءاً من "بينالي فينيسيا"، وهو معرض فني ضخم للفن المعاصر.

ويمنح المهرجان جائزة الأسد الذهبي، لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية، إضافة لجائزة كأس فولبي التي تُمنح لأفضل ممثل وممثلة.