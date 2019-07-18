إيرادات فيلم "توي استوري "4 تصل إلى 773 مليون دولار

وصلت إيرادات فيلم Toy Story 4 في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي إلى 773 مليون دولار. "Toy Story 4" من إخراج جوش كولي، سيناريو أندرو ستانتون، شارك في كتابة أول 3 أجزاء، بطولة أصوات الفنانين "توم هانكس، تيم ألين، آني بوتس، وتوني هيل"، وجاء الجزء الرابع بعد 9 سنوات من الجزء الثالث عام 2010، بينما يعود تاريخ الجزء الأول إلى عام 1995. قد يهمك ايضاً: فيلم Toy Story 4 يحقق 244 مليون دولار أمريكي حول العالم عرض "توي ستوري 4" في المملكة السعودية قبل أميركا

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