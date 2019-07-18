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عماد كمال فى حفل كامل العدد بساقية الصاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب عماد كمال، حفلا كامل العدد بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك، حرص من خلاله على تقديم العديد الأغنيات التي اشتهر بها الفترة الماضية.

 

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وغاب الفنان أكرم حسني والذي كان مقررا أن يحضر الحفل لظروف خارجة عن إرادته ، لكن هذا لم يمنعه من الاتصال هاتفيا بعماد على المسرح وتقديم الإعتذار للجمهور. 

 

 

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