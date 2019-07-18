شكرا لقرائتكم خبر عن عماد كمال فى حفل كامل العدد بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب عماد كمال، حفلا كامل العدد بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك، حرص من خلاله على تقديم العديد الأغنيات التي اشتهر بها الفترة الماضية.
وغاب الفنان أكرم حسني والذي كان مقررا أن يحضر الحفل لظروف خارجة عن إرادته ، لكن هذا لم يمنعه من الاتصال هاتفيا بعماد على المسرح وتقديم الإعتذار للجمهور.
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