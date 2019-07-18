شكرا لقرائتكم خبر عن عماد كمال فى حفل كامل العدد بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب عماد كمال، حفلا كامل العدد بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك، حرص من خلاله على تقديم العديد الأغنيات التي اشتهر بها الفترة الماضية.

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وغاب الفنان أكرم حسني والذي كان مقررا أن يحضر الحفل لظروف خارجة عن إرادته ، لكن هذا لم يمنعه من الاتصال هاتفيا بعماد على المسرح وتقديم الإعتذار للجمهور.