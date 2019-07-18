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سميحة أيوب وميرفت أمين ودلال عبد العزيز فى عزاء زوجة رشوان توفيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانات سميحة أيوب، وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وأنعام سالوسة، وسميرة عبد العزيز،  ومى نور الشريف والمخرجة انعام محمد على ، واجب العزاء للفنان توفيق رشوان ، فى وفاة زوجته ، كما قدم واجب العزاء ، النجم أحمد حلمي، والفنانة رجاء حسين، المنتج محمد مختار، المخرج محمد فاضل. 

 

 

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق شيع جثمان زوجته من مسجد السيدة نفيسة  ، يوم الثلاثاء الماضى، بعد صراع مع المرض ،  وشارك فى تشييع الجثمان الدكتور أشرف زكى  ،  نقيب المهن التمثيلية والمخرج مجدى أبو عميرة ،  وشقيقه المخرج شكرى أبو عميرة ،   رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعدد من أهل الراحلة وأصدقاء ابنتها الإعلامية هبة رشوان.

 

يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (1)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (2)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (3)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (4)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (5)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (6)

 

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عزاء زوجة رشوان توفيق (7)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (8)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (9)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (10)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (11)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (12)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (13)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (14)

 

 

عزاء زوجة رشوان توفيق (15)

 

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