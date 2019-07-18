خالد جلال يفتتح معرض الدفعة 38 لخريجى شعبة الفنون التعبيرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، معرض الدفعة ٣٨ لخريجى شعبة الفنون التعبيرية ٢٠١٩ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، منذ قليل، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون .

كما افتتح المعرض الدكتور ممدوح عبده، أستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور حسن متولى، رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والكاتب والروائى أحمد مراد، والدكتور سمير شاهين، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والمشرف على المعرض .

وحضر الافتتاح كوكبة من أساتذة قسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية منهم الدكتور طاهر عبد العظيم، والدكتورة داليا فؤاد، والدكتورة ريم هبة، والدكتور وليد رسمى، ولفيف من المهتمين ومحبى الفن التعبيرى .

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المعرض يحتوى على ١٩ لوحة مقاس ٢٤٤ سم × ٢٤٤ سم، تشمل اللوحة الواحدة مجموعة أعمال لكل فنان تصل إلى ١٥ عملا، عدد الطلبة المشاركين فى المعرض ١٩ من أصل ٥٣ طالبا فى الدفعة، تم اختيارهم بناء على حصولهم على أعلى الدرجات، وهم فى تخصصات متنوعة (مشاريع عرائس ومشاريع مسرح ومشاريع سينما) .

يذكر أن مركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز، يستضيف المعرض حتى يوم الأحد ٢١ يوليو الجارى، ويستقبل المعرض رواده يوميا من الساعة ١٠ص حتى ٩م .