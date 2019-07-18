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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال السيناريست محمد عبدالمعطي، إن فريق فيلمه "كل سنة وأنت طيب" الذي يلعب بطولته الفنان تامر حسني، يواصل العمل على قدم وساق، للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة.
وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يتبقى 6 أيام وننتهي من تصوير كل مشاهد الفيلم"، لافتًا إلى أن أمس الأربعاء 17 يوليو تم التصوير في ميدان التحرير، وأن المشاهد المتبقية سيتم تصويرها في أكثر من مكان، منها على الطريق الصحراوي.
وأكد أنه لن يستطيع الجزم بأن الفيلم سيتم طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي المُقبل أم لا، موضحًا "نعمل بطريقة مختلفة ولن نضحي بجودة الفيلم حتى نلحق بموسم".
"كل سنة وأنت طيب" تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، أحمد فتحي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| محمد عبدالمعطي: ننتهي من "كل سنة وأنت طيب" بعد 6 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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