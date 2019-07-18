منهم فنانة ماتت بخطأ طبي.. 6 راحلين من "يوميات ونيس" آخرهم طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

توفي الفنان شوقي طنطاوي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 66 عامًا، وهو واحد ممن ارتبط اسمهم بالفنان محمد صبحي، حيث عمل معه في السينما والمسرح والتلفزيون. كما عمل في الإدارة المسرحية، وفي متابعة الحوار وكمساعد مخرج.

لم يكن "طنطاوي" أول الراحلين من المشاركين في مسلسل "يوميات ونيس"، ومن ارتبط اسمهم باسم الفنان محمد صبحي في أعماله، ونرصد لكم في هذا التقرير فنانين غيبهم الموت عنا، كالآتي:

- محمود أبو زيد

ولد الفنان محمود أبو زيد، الذي اشتهر بدور "خليل" في مسلسل يوميات ونيس، في الرابع من فبراير عام 1936، وتوفي في عام 2013، ولد أبو زيد وتربي وأقام بحي شبرا، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، وكان من الأعضاء الأساسيين في فريق الفنان محمد صبحي، وشاركه بطولة مسلسل ونيس، ومسرحيات"سكة السلامة" و"لعبة الست" و"ماما أمريكا".

وقد شارك أبو زيد صبحي، في المسرحيات الأخيرة التي قدمها "صبحي"، ففي مسرحية لعبة الست قام بدور "نفخو"، الدور الذي لعبه عبد الفتاح القصري في الفيلم، وفي مسرحية "سكة السلامة" لعب دور نائب مجلس شعب من الأرياف، وفي مسرحية "ماما أمريكا" قام بدور الشقيق الثري.

- خليل مرسي

الفنان الكبير خليل مرسي، من مواليد 21 سبتمبر عام 1946، وتوفي في أغسطس 2014، ممثل وأكاديمي مسرحي مَثل في المسرح والتلفزيون والسينما.

اسمه الكامل خليل مرسي خليل سلطان، درس في كلية الزراعة، ودرس بعدها فنون المسرح وقام بعمل دراسات عليا بعد ذلك.

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توفي الفنان خليل مرسي، يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2014، عقب تعرضه لأزمة صحية حادة في القلب والمخ، داخل مستشفى السلام الدولى.

وقد شارك خليل مرسي في مسرحية "سكة السلامة"، و"كارمن"، و"لعبة الست".

-جميل راتب

الفنان الكبير جميل راتب، من مواليد 28 نوفمبر1926، وهو من أكثر المشتركين مع الفنان محمد صبحي في الأعمال الفنية فقد شاركه مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المختلفة وشاركه بطولة المسرحية التي حملت نفسي الاسم، وفيلم علي بيه مظهر، وتوفي الفنان جميل راتب في 19 سبتمبر 2018.

- سعاد نصر

الفنانة الكبيرة سعاد نصر، التي قدمت ثنائي كوميدي ناجح مع الفنان محمد صبحي في السينما والمسرح والتلفزيون، غيبها الموت عن فرقة صبحي المسرحيى، دخلت الفنانة سعاد نصر المستشفى لتقوم بعملية شفط دهون ولكنها توفيت إثر تلقيها حقنة خاطئة أعطاها لها الطبيب "محمود غلاب" طبيب التخدير المتسبب فى وفاتها، والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وبعدها تم تخفيفها سنة مع إيقاف التنفيذ، سعاد لم تكن تعاني من أي مرض إلا أن حقنة التخدير أدخلتها في مضاعفات ما بعد الجراحة وتسببت في وفاتها.

وشاركت سعاد نصر صبحي في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل يوميات ونيس، وفيلم "هنا القاهرة"، وكان آخر الأعمال التي جمعتهم سويا مسلسل يوميات ونيس الجزء الخامس، في عام 1998.

- نادية عزت

الفنانة الكبيرة نادية عزت أحد أعمدة مسلسل "يوميات ونيس" زوجة خليل ووالدة عبلة، وُلدت نادية عزت في 22 فبراير 1938، ورحلت عن عالمنا في 2011.