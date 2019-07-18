الحزن يسيطر على رشوان توفيق في عزاء زوجته- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- أحمد النجار:

بدأ عزاء زوجة الفنان القدير رشوان توفيق، مساء اليوم الخميس، حيث وقف لتلقي العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء، منهم: الفنان أحمد حلمي، والمنتج محمد مختار، ومحمود الحديني، وأشرف زكي، والفنانة رجاء حسين، وغيرهم.

Advertisements

وظهر رشوان، في حالة حزن شديدة منذ بدء العزاء.

وتوفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، استمر لثلاث سنوات.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق في البكاء، أثناء تشييع جثمان زوجته، حزنًا عليها، حيث تزوجها منذ عام 1957، وأنجب خلالها 3 أبناء.