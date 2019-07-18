فيديو وصورة| طارق فؤاد يحتفل بعقد قران ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: احتفل مساء اليوم الخميس 18 يوليو، الفنان طارق فؤاد بعقد قران ابنته "راندة"، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين. ونشرت الفنانة نهال عنبر، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تهنئ فؤاد وزوجته جاكي، بعقد قران ابنتهما، كما نشرت صورة للعروس بجوار عريسها. وعلقت نهال "ألف مبروك للعروسة القمر راندة طارق فؤاد وأحمد السبكي العريس وللفنان طارق فؤاد وحرمه جاكي صديقه عمري".

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