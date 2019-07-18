محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها لا يهمها منتقديها بعد أغنيتها لابنها في حفل زفافه.
وأضافت نشوى مصطفى في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أن الأغنية ليست عملا فنيا ولكنها مادة للإنبساط بينها وبين أصدقائها في حفل زفاف ابنها.
وردت على من ينتقد أغنيتها: "عايزة أقولك حضرتك ما تهمنيش في حاجة".
وكشفت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرًا عن تلقيها عرضًا لإحياء فرح في الخليج، بعد انتشار فيديو غنائها لنجلها وزوجته في حفل زفافهما.
كانت مصطفى نشرت فيديو غنائها لنجلها عبدالرحمن وزوجته في حفل زفافهما، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر لمن هاجموها.. نشوى مصطفى: ولا تهموني في حاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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