إيرادات الأربعاء.. "The Lion King" يحتل الصدارة و"Aladdin" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Lion King"، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 17 يوليو، إيراد قُدر بـ976 ألفًا و515 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 319 ألفًا و387 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، محققًا 293 ألفًا و890 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، ووصلت إيراداته لـ 205 آلاف و268 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 103 آلاف و759 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 44 ألفًا و861 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Lying and stealing" بعد تحقيقه 30 ألفًا و50 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، محققًا 23 ألفًا و282 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Pokémon" بطولة Ryan Reynolds، وبلغت إيراداته 22 ألفًا و176 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 17 ألفًا و698 جنيهًا.