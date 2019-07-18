بريانكا شوبرا نجمة شهر يوليو وهذه أبرز محطات حياتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 10:34 مساءً - تحتفل النجمة الهندية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra اليوم 18 تموز/يوليو بذكرى ميلادها الـ37، وهي النجمة الأكثر متابعة ونجاحاً على الإطلاق بين نجمات بوليوود وصاحبة الأعمال الجريئة والمواقف الإنسانية بامتياز.

نظرة عامة على أبرز محطات حياتها المهنية والخاصة نعرضها لكم لمناسبة ذكرى ميلادها:

ولدت بريانكا يوم 18 يوليو من عام 1982، وهي الفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000. خلال مسيرتها الفنية الناجحة أصبحت بريانكا واحدة من فنانات بوليوود الأعلى أجراً، وواحدة من الشخصيات الأكثر شعبية في الهند.



حصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة، وجائزة فيلم فير في خمس فئات.

بريانكا شوبرا

أخذت شوبرا البطولة النسائية في الفيلم الرومانسي "هومراز" عام 2002 للمخرج عباس مستان؛ حيث كان الظهور الأول لها في الأفلام. وعلى الرغم من ذلك، فشل الفيلم لأسباب متعددة.



قدمت بريانكا مسلسلها "Quantico" عام 2016، بالإضافة إلى تعيينها في المركز الثاني في مسابقة أجمل نساء العالم لعام 2017، وفقاً لاستفتاء أجراه موقع Buzznet الإلكتروني.



عام 2017 حلت بريانكا بالمرتبة 97، ضمن قائمة مجلة فوربس السنوية للنساء الـ100 الأكثر نفوذاً في العالم.

بريانكا تزوجت ونيك جوناس في العام 2018



اختيرت بريانكا سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة، وحازت على المركز الأول في قائمة "Hollywood Reporter" لأفضل النجوم والممثلين على وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2017.



اختيرت بريانكا عام 2018 سفيرة العلامة التجارية العالمية "هارمان "Harman، التي أعلنت من خلال شركتها المملوكة بالكامل لسامسونغ للإلكترونيات المحدودة، والتي تركز على التكنولوجيا المتصلة بالسيارات، أنّ شوبرا سفيرة لها عالميّاً.

بريانكا سفيرة اليونسف في العالم

كما عيّنت هارمان شوبرا ممثلة للعلامة في المحافل الفنية والسجادة الحمراء، وأعلنت أنّ بريانكا ستشارك في سلسلة من المبادرات التسويقية، بما في ذلك فعاليات الإعلام الاجتماعي والتوعية بالعلامات التجارية.



عقدت بريانكا قرانها من النجم الأميركي نيك جوناس Nick Jonas في قصر Umaid Bhawan في Jodhpur، وعلى الطريقة والتقاليد الهندية، وأقامت حفل زفاف كنائسي يوم 3 ديسمبر/كانون الأول من العام 2018.