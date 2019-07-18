ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. وخالد نسخة مصغرة عن والده!

أثارت صورٌ لابني الفنان محمد عبده؛ خالد وعالية، إعجاب المتابعين على منصات السوشال ميديا؛ إذ تم تداول صورة الطفلين للمرة الأولى خصوصًا عالية؛ إذ إنَّ خالد سبق ونُشرت صورته في الأشهر الأولى من ولادته.

وعبرَ مجموعةٌ من محبي فنان العرب عن إعجابهم بصور ابنيه، مؤكدين على الشبه الكبير بين الابنين ووالدهما. وكان محمد عبده ارتبط بأم خالد، الفرنسية الجنسية ذات الأصول الجزائرية حينما كانت على مقاعد الدراسة الجامعية، قبل أنْ يتعرضَ للوعكة الصحيّة بشهرٍ واحد، حيث تعرض حينها لثلاث جلطاتٍ في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا، ونقله إلى أحد مستشفيات باريس، ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه بعد شفائه من مرضه. يشارُ إلى أن محمد عبده انفصل عن “أم عبدالرحمن” قبل 20 عامًا، ومضى على زواجه من “أم خالد” 8 أعوام فقط.