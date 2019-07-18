خلال ساعات.. مروة ناجى تنتظر طرح فيديو كليب "حبيت من قلبى"

تنتظر الفنانة مروة ناجى خلال ساعات طرح فيديو كليب "حبيت من قلبى ", والذى إنتهت من تصويره مؤخرا فى لبنان , والذى قامت شركة (لايف ستايلز ستديوز) المنتجة للكليب بطرح البرومو الدعائى له مؤخرا عبر القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب".

ولقد قامت الفنانة مروة ناجى بتسجيل أغنية "حبيت من قلبى "بين مصر وتركيا , وميكس وماستر الأغنية داخل ستوديوهات مترو بوليتان بلندن ,

فيما قامت بتصوير" حبيت من قلبى "على مدار يومين ببيروت , حيث قام المخرج فادى حداد بالتجهيز للكليب قبل التصوير بأربع أسابيع. يذكر أن فيديو كليب " حبيت من قلبى " من كلمات وألحان محمد الرفاعى , وتوزيع عادل عايش ومن إخراج فادى حداد .

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ويعتبر هذا هو التعاون الأول بين الفنان

مروة ناجى وبين شركة لايف ستايلز ستديوز , حيث أعربت ناجى عن سعادتها الغامرة بهذا التعاون مؤكدة أن الشركة قد وفرت كل سبل الراحة لها ولكل القائمين على الفيديو كليب , بالإضافة للأسلوب الراقى فى التعامل.

وتنتظر الفنانة مروة ناجى آراء جمهورها فى الفيديو كليب الجديد , معلنه عن بالغ سعادتها بردود الأفعال الأولية التى تلقتها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بمجرد طرح البرومو الدعائى للكليب , والتى وصفتها ناجى أنها ردود أفعال أكثرمن رائعة من جمهورها الذى يدعمها دائما.