نفاذ الطبعة السابعة من كتاب ( واحدة ست ) للكاتبة برديس سعد

خاضت الكاتبة برديس سعد اولي تجاربها في مجال الادب والكتابة وقامت بإصدار كتاب جديد بعنوان ( واحدة ست ) وحقق نجاح كبير فور صدوره ونفاذ الطبعات السبع للكتاب ، و أقيم احتفالية توقيع كبيرة في ساقية الصاوي والثانية كانت في معرض الكتاب

ويتناول الكتاب في نصفه الأول مقالات متعددة بالعامية تتناول شتى الموضوعات الاجتماعية . ثم ينتقل في النصف الثاني منه للفصحى عن طريق العديد من القصص القصيرة ، في تجربة جديدة يخوضها القاريء للمرة الأولى وهو ينتقل بين العامية والفصحى في كتاب واحد.

وبرديس سعد هي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية _ ومصرية من مواليد الكويت احتفالية توقيع كبيرة في ساقية الصاوي والثانية كانت في معرض الكتابويتناول الكتاب في نصفه الأول مقالات متعددة بالعامية تتناول شتى الموضوعات الاجتماعية . ثم ينتقل في النصف الثاني منه للفصحى عن طريق العديد من القصص القصيرة ، في تجربة جديدة يخوضها القاريء للمرة الأولى وهو ينتقل بين العامية والفصحى في كتاب واحد.وبرديس سعد هي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية _ ومصرية من مواليد الكويت



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