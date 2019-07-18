تكريم إدوارد بمهرجان همسة للآداب و الفنون

كتبت : بسمه حكيم
فاصلة / القاهرة
قررت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون تكريم الفنان "إدوارد " كأفضل ممثل دور ثاني عن دوره بــ مسلسل "ولد الغلابة " ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة .
وقال فتحي الحصري رئيس المهرجان إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن الفنان إدوارد نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء ويأتي ذلك بعد إعلان إدارة المهرجان عن أسماء المكرمين .
يذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمود ياسين "، ويقام المهرجان يوم4 من شهر سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
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