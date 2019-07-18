كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 09:51 مساءً - أعلن الفنان المصري عمرو دياب عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، عن بدأ العد العكسي لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد، حاملاً إسم “أنا غير”.
الملفت كان إستخدامه لنفس أسلوب الترويج والتشويق، الذي إعتمده خلال العام الماضي، فلجأ لكتابة شعار مماثل للحملة القديمة في التسويق للألبوم الجديد، معلقاً: “الصيف ما يبداش من غير عمرو دياب”
وأثار إعلان دياب ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ففور نشر البوستر الدعائي، الذي ظهر خلاله دياب بإطلالة كلاسيكية” عبّر معظم متابعيه عن اشتياقهم لأغانيه، مؤكدين أن الصيف لن يكون موسماً جيداً دون وجوده.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يثير ضجة : أنا غير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.