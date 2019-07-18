نجوم الأغنية الفرنسية في أضخم حفلات لبنان على مسرح “أعياد بيروت”

يواصل مهرجان أعياد بيروت مشوار النجاح والتألّق عبر أمسيات دورته الثامنة، والمحطة هذا الأسبوع كانت مع حفل “Stars 80” الذي جمع نخبة من نجوم الأغنية الفرنسية والعالمية في ثمانينات القرن الماضي، فأعاد الجمهور إلى أجمل الذكريات وأكثرها خصوصية مع أعمال شكّلت محطة ذهبية لامعة في عالمي الموسيقى والغناء، أما أبرز النجوم الّذين قدموا إلى لبنان للمشاركة فهم:

Sabrina التي عرفها جيل الثمانيات عبر مجموعة من الأغاني الناجحة وأبرزها: Boys Boys Boys.

Jean Luc Lahaye الذي انشهر عبر أغنية Femme et Djamila

Patrick Hemandez صاحب اغنية Born to be alive التي حققت المراتب الاولى انذاك في اوروبا.

Plastic Bertrand الذي عرف بأغنية Ca Plane Pour Moi وAlec Mansion صاحب اغنية Cest Lamour

Phil Barney الاغنية التي ولدت مرتين بين الـ 1987 والـ 2002 عبر remix خاص وهي اغنية un enfant de toi

Cookie Dingler المغني الذي نال نجاحات كثيرة في حقبة الثمانينات عبر أغنية Femme Libere.

Joniece Jamison الفنانة التي حققت نجاحا باهرا عبر أغنية Joue Pas

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Jean Schulteis الذي ذاع صيته عبر أغنية Confidence Sur Confidence

Jean Pierre Mader صاحب اغاني Disparue, Macumba, jalousie..

Julie Pietri التي احتلت المرتبة الاولى بأغنية Eve leve-toi لمدة 27 أسبوع عام 1986.

Emile & Images الثنائي الذي باع 4 مليون نسخة من أغانيه Demons De Minuit, Plus Pres des etoiles.

Laroche Valmont صاحب أغنية Ta le look coco.

إلى جانب الأسماء أعلاه، شارك في هذا الحفل أيضا عدد من الفنانين والموسيقيين والراقصين الذين زاورا لبنان للمرة الأولى بعد أن حققوا أضخم النجاحات في فرنسا على مدى سنوات طويلة وفي لقاء خاص مع أغاني أغاني، الراعية الرسمية للمهرجان، أعربوا عن سعادتهم بالوقوف على مسرح عربي للمرة الأولى ولزيارة الشرق الاوسط ولبنان على وجه التحديد، خاصة أن هناك علاقة قديمة تربط لبنان وفرنسا.

شهدت العاصمة اللبنانية ليلة عالمية راقية انتظرها الجمهور اللبناني بحماس كبير وشوق حقيقي، الأمر الذي تُرجِم عبر الحضور الجماهيري الكثيف وطريقة التفاعل الرائعة. ليُكمل المهرجان سلسلة أمسياته مع الموسيقي اللبناني زياد الرحباني مساء الجمعة 19 تموز الحالي، الموسيقار العالمي Yanni مساء الثلاثاء 23 تموز ، أما مسك الختام فمع ملكة الإحساس اليسا مساء 26 تموز. البطاقات متاحة في كافة فروع Virgin Megastore.

مهرجان أعياد بيروت من انتاج 2U2C، Star System و Production Factory .