شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ورجاء حسين ومحمد فاضل أول الحاضرين عزاء زوجة رشوان توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، عزاء زوجة الفنان القدير رشوان توفيق بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ الدقائق الأولى منهم، النجم أحمد حلمى، الفنانة رجاء حسين، المنتج محمد مختار، المخرج محمد فاضل.

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق شيع جثمان زوجته من مسجد السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضى، والتى توفيت بعد صراع مع المرض، وشارك فى تشييع الجثمان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمخرج مجدى أبو عميرة وشقيقه المخرج شكرى أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعدد من أهل الراحلة وأصدقاء ابنتها الإعلامية هبة رشوان.

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يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.