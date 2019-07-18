مواقع التواصل سُرادق عزاء للراحل شوقي طنطاوي

نصب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، سرادق عزاء عبر صفحاتهم، لوفاة الفنان شوقي طنطاوي، الذي وفيته المنية صباح اليوم، وكان الفنان محمد صبحي قد نشر صورًا تجمعهما سويًا، ناعيًا الراحل بكلمات مؤثرة .

وعقب إعلان وفاة الفنان شوفي طنطاوي، تصدّر الراحل هاشتاغ شوقي طنطاوي، مؤشرات البحث علي " جوجل" و" تويتر"، وذلك بعد نعي الفنان محمد صبحي والفنان صلاح عبدالله الراحل بكلمات مؤثرة آثارت حزن رواد مواقع التواصل والجمهور .

مواقع التواصل تنصب سرادق عزاء للفنان شوقي طنطاوي

وقال، زياد، أحد رودا مواقع التواصل، "أبحث عن أى عمل فنى لمحمد صبحى هتلاقى شوقى طنطاوى موجود كمساعد مخرج و ممثل، :"وداعًا يا أحد ركائز صناعة الفن النظيف "

ونشرت هانم محمود، عبر صفحتها عبر مواقع التواصل " تويتر"، " وداعًا مطاوع فتيس" .

نشر الفنان صلاح عبدالله، نعي للفنان شوقى طنطاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد رحيله

اليوم .

علق عليها عبدالله، قائلًا:" يمكن بعضكم مايعرفوش شوقي طنطاوي لكن زي مابتشاركوني الضحكة والفكرة والجد والهزار أدعوكم لمشاركتي الحزن الشديد جداً بقراءة الفاتحة والدعاء لشوقي بعد ماتقرأوا ماخرج من قلبي فور صدمتي بخبر وفاته منذ قليل" .

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كما نشر الفنان محمد صبحى صورة للفنان شوقى طنطاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ينعيه بها بعد رحيله.

وعلّق محمد صبحى قائلاً: "البقاء لله رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين علي مدار ٥٠ عامًا واليوم، بكل أسى وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك، تلميذي وأخي وصديقي وزميلي "