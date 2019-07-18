إيجيكون يحيى مهرجان كوسبلاي أنمي

تحيى شركة إيجيكون مهرجان الكوسبلاي للأنمي، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس المقبل، على مسرح الجريك كامبس في وسط البلد، و من المقرر أن يبدأ المهرجان اليباني في تمام الساعة الثالثة عصراً، بسعر تذكرة 130 جنيهاً.
ويشمل المهرجان عدة فقرات من بينهم حفل الفنانة نور خان، لتقديم باقة متنوعة من أغاني سبيستون و الأنمي اليباني، بالإضافة إلي مسابقة بطولات الألعاب الألكتورنية ناروتو نينجا ستورم، و بطولةسابق و لاحق، و مسابقة يوجي.
يذكر أن شركة إيجيكون أحيت سابقاً في يوم الجمعة الموافق 8 فبراير الماضي مسابقة لفن الكوسبلاي، حيث قدم المتسابقون عرضاً رائعاً لشخصياتهم التنركية للشخصيات الخيالية من الألعاب، وأفلام ومسلسلات الأنيمي الياباني، التي تلقت رواجًا كبيرًا من الحضور.
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