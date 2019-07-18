مصر.. الطفلة ندى.. ملكة جمال الشاطئ بالعريش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظمت إحدى الجمعيات الخيرية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، مسابقة لاختيار طفلة لتكون ملكة جمال الشاطئ.

حضر الاحتفالية عدد من القيادات الشعبية ورموز العمل التطوعي والأهلي بالمحافظة، وقالت رئيسة الجمعية: إنه تقدم للمسابقة 21 طفلة من العريش، بعد الإعلان عن المسابقة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم الموسم السياحي بالمحافظة.

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الطفلة ندى محمود جمعة، البالغة من العمر 9 سنوات، توجت بلقب ملكة جمال الشاطئ، بعد حصولها على أعلى النقاط من لجنة التحكيم، بينما حصلت الطفلة شذى محمد على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الشاطئ، وحصلت الطفلة جنا محمد على لقب الوصيفة الثانية للملكة.

عضو بلجنة التحكيم، قال: إنه تم اختيار ملكة الجمال طبقًا لعدد من المواصفات من بينها درجة الجمال والمظهر والأناقة والحضور الذهني والذكاء والمعلومات العامة البسيطة، لافتا إلى أنه تم تنظيم مهرجان مماثل في العام الماضي.

المسابقة تضمنت بجانب اختيار ملكة جمال الشاطئ فقرات فنية وثقافية ومسرح عرائس وفنون شعبية ومسابقات ثقافية ورياضية، حيث تم توزيع الجوائز على المشاركين في المهرجان في نهايته.. وعبر الأطفال المشاركون في المسابقة عن سعادتهم بالحدث، وتمنوا أن يتم تنظيمها على مستوى أكبر خلال السنوات القادمة.