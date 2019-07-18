عمران هاشمي يبدأ تصوير Ezra في موريشيوس

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بدأ الممثل عمران هاشمي Emraan Hashmi تصوير فيلم الرعب Ezra في موريشيوس يوم الخميس 18 يوليو في موريشيوس، والفيلم نسخة جديدة من فيلم جنوبي عُرض عام 2017 بنفس الاسم.

أعلنت شركة الأنتاج T-Series على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، وكتبت “مشروعنا التالي #Ezra، بطولة عمران هاشمي، يبدأ في موريشيوس. إخراج جاي كريشنان”.

كما شارك الناقد السينمائي الهندي والمحلل التجاري تاران أدارش الأخبار على موقعه على تويتر، وصرح أن عمران بدأ التصوير للفيلم القادم في موريشيوس.

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المخرج جاي كريشنان ، هو م قام بإخراج العمل الأصلي 2017، ويقوم بإنتاجه استديوهات بانوراما ، يحظى الفيلم أيضا بدعم بوشان كومار ، كومار مانجات باثاك ، كيشان كومار وأبهيشيك باثاك.

كان عمران هاشمي قد قدم آخر أعماله في فيلم “لماذا الغش الهند” الذي أخرجه سوميك سين ، وبطولة أيضاً شريا دانوانثاري ونوبور دوبي.

يتناول الفيلم قصة صندوق قديم اشتره بريا من تاجر، في وقت لاحق ، بدأ بريا ورانجان يشهدان أنشطة خارقة من خلال تعاملهما مع الصندوق، تم عرض الفيلم على الشاشات الكبيرة في 10 فبراير 2017.