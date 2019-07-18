وفاة الممثل الأمريكي تشارلز ليفين في حادث سيارة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن الممثل تشارلز ليفين، الذي شارك في مسلسل “ساينفيلد” توفي بعدما علقت سيارته في طريق ناءٍ في ولاية أوريجون في شمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة “جراند باس للسلامة العامة” إن عناصر الشرطة وعمال الإنقاذ بحثوا لأيام عن ليفين البالغ من العمر 70 عاماً والذي شوهدت سيارته السبت عالقة قبالة طريق “وعر جداً” من قبل أحد السكان.

وقد عُثر على جثمان شخص بعد ساعات من البحث في منطقة مجاورة شديدة الانحدار ووعرة.

وقالت الهيئة في بيان الأحد “بناء على المعطيات، هناك احتمال كبير بأن يكون هذا الجثمان لتشارلز ليفين.

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وقد عثر على كلب ليفين نافقا في السيارة التي تقطعت بها السبل.

وإضافة إلى دوره في مسلسل “ساينفيلد”، شارك ليفين في مسلسلات وأفلام أخرى بأدوار ثانوية، أبرزها في “آني هال” و”مانهاتن” و”ذيز إز سباينل تاب”.

إلا أنه عرف خصوصا بدوريه في مسلسلي “أليس” و”هيل ستريت بلوز” في الثمانينات.

وبحسب موقع “آي. ام. دي. بي” المتخصص، اعتزل ليفين التمثيل في العام 1998 وانتقل إلى أوريغون، كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن ابنه الذي يعيش في لوس أنجلوس أبلغ عن اختفائه في وقت سابق من الأسبوع.