هل انفصلت أحلام عن زوجها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء مؤخرا عن انفصال الفنانة الإماراتية أحلام عن زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، وتصدر هاشتاج #انفصال_احلام_عن_زوجها موقع “تويتر” في المملكة العربية السعودية.

هذه الأنباء أثارت قلق جمهور الفنانة الإماراتية،وطالبوها بالرد على هذه الأنباء بالإيجاب أو النفي، إلا أن أحلام التزمت الصمت حتى الآن ولم تؤكد أو تنفي صحة هذا الخبر.

يذكر أن أحلام احتفلت بزواجها من مبارك الهاجري في 18 يونيو عام 2002، ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: «فاهد، وفاطمة، ولولوة».

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وكانت أحلام قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة كليا، حيث ظهرت بشعر قصير أسود مائل للإحمرار، وارتدت فستان طويل باللون السماوي كشف عن خسارتها للكثير من وزنها لتظهر برشاقة غير مسبوقة، وارتدت فوقه جاكت طويل باللون الوردي.

الفنانة الإماراتية أكملت إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية زادتها جمالا، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، والتقطت صور الجلسة وسط الحدائق مما أضفى سحرا خاصا عليها.

جمهور أحلام عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الجديدة، مؤكدين أنهم لم يعرفوها في البداية، وتسائلوا عن كيفية خسارتها لوزنها بهذا الشكل.