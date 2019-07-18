محمود عبدالمغني: الجمهور السعودي واع ومدرك لقيمة الفن

يحرص الممثل المصري محمود عبدالمغني على انتقاء الأدوار التي يجسدها، إذ لا يشغل باله بحجمها، بقدر اهتمامه بالأثر الذي سيتركه في وجدان المشاهد من خلالها.

"عبدالمغني" الذي قدم أعمالاً حققت نجاحاً كبيراً مثل فيلم "الجزيرة"، مع المخرج شريف عرفة، ودم الغزال، مع الكاتب وحيد حامد، تألق مؤخراً من خلال "حملة فرعون"، الذي نافس بقوة على صدارة إيرادات موسم عيد الفطر في مصر، ونال إشادة الجماهير عند عرضه في المملكة العربية السعودية.

"العين الإخبارية" التقت محمود عبدالمغني، والذي كشف عن أسباب حماسه لفيلم "حملة فرعون" ورأيه في اعتبار الإيرادات مؤشراً لنجاح العمل الفني، وغيرها من الموضوعات في سياق الحوار التالي..

- لماذا تحمست للمشاركة في فيلم حملة فرعون؟

التجربة كلها ممتازة، فالسيناريو مكتوب بشكل رائع، ومخرج الفيلم هو رؤوف عبدالعزيز، كما أنه يضم نخبة محترمة من النجوم، مثل عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي.

تحمست أيضاً بسبب وجود نجوم عالميين في الفيلم، مثل ماك تايسون وهافتور يوليوس، بالإضافة إلى الإنتاج الكبير الذي وفرته الشركة المنتجة لتقديم العمل بشكل جيد.

- وماذا عن الشخصية التي قدمتها في الفيلم؟

سعيد جداً بشخصية "راضي العفريت"، وتلقيت إشادة من الجمهور في مصر والخارج عنها، وهذا الأمر أسعدني جداً.

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- هل ترى أن الاستعانة بنجوم عالميين أمر مفيد للسينما المصرية؟

بكل تأكيد مفيد، خاصة إذا تمت الاستعانة بنجوم يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة، فهذا ربما يسهم في الخروج من النطاق المحلي إلى العالمية.

- البعض يعتبر الإيرادات مؤشر نجاح للفيلم.. ما تعليقك؟

الإيرادات مهمة جداً، لأنها تحدد مدى الإقبال الجماهيري، لكن في أوقات كثيرة تتعرض أعمال مهمة للظلم أمام شباك التذاكر، وبعد فترة يدرك الجمهور أهميتها ويبحث عنها.

كيف استقبل الجمهور السعودي "حملة فرعون"؟

فخور جداً باستقبال الجمهور السعودي، وتلقيت إشادات كثيرة حول دوري في العمل، ومستوى الفيلم بشكل عام، فالجمهور السعودي يدرك جيداً قيمة الفن الحقيقي، وسعيد بإشادته.

- ما مشروعاتك المقبلة؟

في الوقت الحالي مشغول بقراءة أكثر من عمل فني، ولكن لم أحسم أمري حتى هذه اللحظة.

- هل تشعر بالرضا عن خطواتك الفنية؟

الحمد لله أشعر بالرضا، فلا يوجد عمل يدفعني للندم، ولم أقدم عملا يدعو للخجل، فقد حرصت منذ البداية على بناء علاقة قوية بيني وبين الجمهور، لذا كانت اختياراتي جيدة وهادفة.

- ماذا يستوقفك، حكم الجمهور أم النقاد؟

أحترم حكم الجمهور لأنه لا يجامل، كما أنه صانع النجومية وصاحب الفضل في النجاح الذي يحققه الفنان، وأقدر حُكم النقاد، خاصة إذا كان النقد بنّاء، ويساعد الفنان على تفادي الأخطاء، وتصحيح المسار.

- ما العوامل التي أثرت في تكوينك الفني؟

عوامل كثيرة؛ منها دراستي في معهد التمثيل، فالدراسة تدعم الموهبة، كما أن التربية التي نشأت عليها، جعلت ضميري يحكم اختياراتي الفنية، فعندما يتم ترشيحي لعمل أسال نفسي: هل هو مفيد للناس أم لا؟، وعندما أشعر بقيمته أرحب به.