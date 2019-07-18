2 مليون مشاهدة لدويتو محمد رمضان وسعد لمجرد

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هشام لاشينالخميس 2019/7/18 08:30 م بتوقيت أبوظبي
محمد رمضان وسعد لمجرد في الكليب
اقترب كليب "إنساي" للممثل المصري محمد رمضان والمغنّي المغربي سعد لمجرد من عتبة 2 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة على طرحه.
أغنية "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني، وتمَّ تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع الماضية، ويغنّي فيها سعد باللهجة المغربية ورمضان باللهجة المصرية.
ويروي الكليب عن قصة حب "الأسطورة والمعلم" كما أطلقا على نفسيهما لفتاتين بينما يعملان في أحد المطاعم، الأول طباخاً والثاني نادلاً، ويكتشفان فجأة خيانة فتاتيهما مع آخرين فيصابا بصدمة.
وتجمع صداقة علاقة قوية بين محمد رمضان وسعد لمجرد كانت ستكلل بعمل فني يجمعهما بعنوان "بطل العالم" قبل تأجيل المشروع لبعض الوقت، كما حرص المغنّي المغربي على حضور العرض الخاص لفيلم "شد أجزاء" عام 2015، معرباً عن إعجابه بموهبة محمد رمضان.
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